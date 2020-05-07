Фейсбук оприлюднив імена цензорів, які модеруватимуть суперечки в мережі, фото — Mind

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Facebook (Фейсбук) створив раду, яка буде вирішувати суперечки під час модерації постів у мережі. В компанії Марка Цукерберга назвали перших 20 з 40 членів новоспеченої Наглядової ради Фейсбук (Oversight Board).

Засновник Фейсбук Цукерберг назвав цю раду «Верховним судом Фейсбук». Її створено, щоб допомогти цій мережі (а також Instagram) вирішувати, які пости доведеться зняти, які залишити і чому, повідомляється в офіціозі компанії.

До Наглядової ради, наприклад, увійшли лауреат Нобелівської премії миру 2011 року Тавакуль Карман (єменська правозахисниця і журналістка) і колишній прем'єр-міністр Данії Хелле Торнінг-Шмідт (очолювала уряд у 2011−2015 роках).

Крім того, в цьому органі працюватимуть журналісти, активісти та юристи, що займаються питаннями свободи слова. Вони жили в більш ніж 27 країнах і говорять 29 мовами. Працюватиме в раді і колишній головний редактор The Guardian Алан Русбріджер.

Цукерберг у листопаді 2018 року оголосив про плани створити незалежний орган, який стежитиме за балансом між модерацією і свободою слова. Члени наглядової ради не є співробітниками компанії і не можуть бути звільнені її рішенням. Діяльність ради обійдеться Фейсбук у 140 млн дол. Рішення Oversight Board публікуватиме на своєму сайті, а Фейсбук зобов’язаний публічно на них відповідати.

Члени наглядової ради розглядатимуть скарги користувачів на неправомірне, на їхню думку, видалення контенту з Facebook і Instagram, а також вирішувати складні ситуації за запитом модераторів компанії.

Згодом користувачі отримають можливість звернутися до ради з проханням видалити контент, який вони вважають протизаконним.

Суддя Європейського суду з прав Людини Анна Юдківська була «приємно вражена якістю» оприлюднених перших членів Наглядової ради Фейсбук.