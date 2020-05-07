Фейсбук обнародовал имена цензоров, которые будут модерировать споры в сети, фото — Mind

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Facebook (Фейсбук) создал совет, который будет решать споры при модерации постов в сети. В компании Марка Цукерберга назвали первых 20 из 40 членов новоиспеченного Наблюдательного совета Фейсбук (Oversight Board).

Основатель Фейсбук Цукерберг назвал этот совет «Верховным судом Фейсбук». Он создан, чтобы помочь этой сети (а также Instagram) решать, какие посты придется снять, какие оставить и почему, сообщается в официозе компании.

В Наблюдательный совет, например, вошли лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Тавакуль Карман (йеменская правозащитница и журналистка) и бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмидт (возглавляла правительство в 2011—2015 годах).

Кроме того, в этом органе будут работать журналисты, активисты и юристы, занимающиеся вопросами свободы слова. Они жили в более чем 27 странах и говорят на 29 языках. Работать в совете будет и бывший главный редактор The Guardian Алан Русбриджер.

Цукерберг в ноябре 2018 года объявил о планах создать независимый орган, который будет следить за балансом между модерацией и свободой слова. Члены наблюдательного совета не являются сотрудниками компании и не могут быть уволены по ее решению. Деятельность совета обойдется Фейсбук в 140 млн долл. Решение Oversight Board будет публиковать на своем сайте, а Фейсбук обязан публично на них отвечать.

Члены наблюдательного совета будут рассматривать жалобы пользователей на неправомерное, по их мнению, удаление контента, а также решать сложные ситуации по запросу модераторов компании. Впоследствии пользователи получат возможность обратиться в совет с просьбой удалить контент, который они считают противозаконным.

Судья Европейского суда по правам человека Анна Юдковская была «приятно удивлена ​​качеством» обнародованных первых членов Наблюдательного совета Фейсбук.