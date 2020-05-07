Коронавирус в мире. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/n137841-v-vatikane-koronavirus-podkosil-pomoschnika-papy-rimskogo.html

Ракурс

Коронавирус в Италии диагностирован у 214 тыс. человек. Уже 12 случаев заражения подтверждены в Ватикане — резиденции Папы Римского Франциска.

На этот раз COVID-19 подхватил помощник Папы Римского. С начала марта этот человек работает удаленно и сейчас находится под наблюдением врачей на самоизоляции. Забирать его в больницу не стали. Об этом сообщил директор пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни, пишет CNN.

Самого Папу Римского в прошлом месяце дистанцировали ото всех, кто может быть заражен коронавирусом, он принимает пищу в своих личных комнатах и использует дезинфицирующее средство для рук до и после встречи с гостями. 83-летний Папа, у которого было повреждено легкое от инфекции в возрасте 20 лет, дважды получил отрицательный результат на коронавирус. Вместе с тем, Папа Римский собирается провести 14 мая всеобщую молитву во имя победы над коронавирусом.

Как известно, Ватикан является резиденцией католической церкви и является суверенным государством в центре Рима с 1929 года. В нем проживает 605 человек, каждый из которых имеет паспорт Ватикана и находится вне юрисдикции Италии.

Как писал «Ракурс», Папа Римский Франциск ранее прошел обследование на коронавирус. У понтифика коронавирус не обнаружен.