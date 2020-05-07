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Новая картина Бэнкси: мальчик играет не Человек-пауком и Бэтменом, а куклой медсестры, фото — ДТ

У детей другие герои: на новой картине Бэнкси мальчик играет не Человек-пауком и Бэтменом, а куклой медсестры (ФОТО)

7 мая 2020, 10:34
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Новая картина Бэнкси появилась в больнице Саутгемптона. Она посвящена теме пандемии коронавируса. Британский уличный художник изобразил Человека-паука и Бэтмена, лежащих в мусорном ведре, в то время как мальчик играет куклой медсестры в образе супергероя.

Монохромную картину можно увидеть в фойе возле отделения реанимации. Бэнкси подписал новую картину так: Game Changer (правила игры меняются или переломный момент — англ.).

Художник также оставил сотрудникам больницы записку, передает BBC. В ней он поблагодарил медиков.

У детей другие герои: на новой картине Бэнкси мальчик играет не человек-пауком и Бэтменом, а куклой медсестры, фото — BBC

Надеюсь, что это немножко осветит место, даже если оно будет черно-белым, — написал Бэнкси.



В больнице новая картина Бэнкси пробудет до осени. Впоследствии ее продадут на аукционе, а вырученные от продажи средства передадут Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Бэнкси — псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена. Согласно наиболее распространенными версиям, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс.


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