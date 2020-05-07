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У детей другие герои: на новой картине Бэнкси мальчик играет не Человек-пауком и Бэтменом, а куклой медсестры (ФОТО)https://racurs.ua/n137840-u-detey-drugie-geroi-na-novoy-kartine-benksi-malchik-igraet-ne-chelovek-paukom-i-betmenom.htmlРакурс
Новая картина Бэнкси появилась в больнице Саутгемптона. Она посвящена теме пандемии коронавируса. Британский уличный художник изобразил Человека-паука и Бэтмена, лежащих в мусорном ведре, в то время как мальчик играет куклой медсестры в образе супергероя.
Монохромную картину можно увидеть в фойе возле отделения реанимации. Бэнкси подписал новую картину так: Game Changer (правила игры меняются или переломный момент — англ.).
Художник также оставил сотрудникам больницы записку, передает BBC. В ней он поблагодарил медиков.
Надеюсь, что это немножко осветит место, даже если оно будет черно-белым, — написал Бэнкси.
В больнице новая картина Бэнкси пробудет до осени. Впоследствии ее продадут на аукционе, а вырученные от продажи средства передадут Национальной службе здравоохранения Великобритании.
Бэнкси — псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена. Согласно наиболее распространенными версиям, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс.