У дітей інші герої: на новій картині Бенксі хлопчик грається не Людиною-павуком та Бетменом, а лялькою медсестри, фото — ДТ

https://racurs.ua/ua/n137840-u-ditey-inshi-geroyi-na-noviy-kartyni-benksi-hlopchyk-graietsya-ne-ludynou-pavukom-ta-betmenom.html

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Нова картина Бенксі з’явилася у лікарні Саутгемптона. Вона присвячена темі пандемії коронавірусу. Британський вуличний художник зобразив Людину-павука і Бетмена, що лежать у смітнику, натомість хлопчик грається лялькою медсестри в образі супергероя.

Монохромну картину можна побачити у фойє біля відділення реанімації. Бенксі підписав нову картину так: Game Changer (правила гри змінюються чи переломний момент — англ.).

Художник також залишив працівникам лікарні записку, передає BBC. У ній він подякував медикам.

Сподіваюся, що це трошки освітлить місце, навіть якщо воно будеи лише чорно-білим, — написав Бенксі.





В лікарні нова картина Бенксі пробуде до осені. Згодом її продадуть на аукціоні, а виручені від продажу кошти перекажуть Національній службі охорони здоров’я Великої Британії.

Бенксі — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена. Згідно з найпоширенішими версіями, його справжнє ім’я — Роберт або Робін Бенкс.