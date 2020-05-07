Коронавірус у світі. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n137841-u-vatykani-koronavirus-pidkosyv-pomichnyka-papy-rymskogo.html

Ракурс

Коронавірус в Італії діагностований у 214 тис. осіб. Уже 12 випадків зараження підтверджені в Ватикані — резиденції Папи Римського Франциска.

Цього разу COVID-19 підхопив помічник Папи Римського. З початку березня ця людина працює віддалено і зараз перебуває під наглядом лікарів на самоізоляції. Забирати його до лікарні не стали. Про це повідомив директор прес-служби Святого Престолу Маттео Бруні, пише CNN.

Самого Папу Римського минулого місяця дистанціювали від усіх, хто може бути заражений коронавірусом, він приймає їжу в своїх особистих кімнатах і використовує дезінфікуючий засіб для рук до і після зустрічі з гостями. 83-річний Папа, у якого були пошкоджені легені від інфекції в віці 20 років, двічі отримав негативний результат на коронавірус. Разом із тим, Папа Римський збирається провести 14 травня загальну молитву в ім’я перемоги над коронавірусом.

Як відомо, Ватикан є резиденцією католицької церкви і є суверенною державою в центрі Риму з 1929 року. У ньому проживає 605 осіб, кожний мешканець має паспорт Ватикану і перебуває поза юрисдикцією Італії.

Як писав «Ракурс», Папа Римський Франциск раніше пройшов обстеження на коронавірус. У понтифіка коронавірус не виявили.