Суркисы против ПриватБанка. Фото: Delo.ua

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«ПриватБанк», который судится с братьями Суркисами по делу о депозитных договорах, получил четыре постановления о принудительной выплате 250 млн долл. семье Суркисов.

Такие постановления банку прислал Печерский отдел государственной исполнительной службы Министерства юстиции. Об этом сообщает пресс-служба «ПриватБанка».

Новые постановления касаются принудительного исполнения «ПриватБанком» постановления Печерского райсуда от 2017 года, которым банк обязали выплатить Суркисам 250 млн долл. или около 7 млрд грн депозитов и процентов по ним. Но эти деньги были конвертированы в капитал банка при национализации по причине связанности Суркисов с инсайдерами банка (процедура bail-in).

В «ПриватБанке» напоминают, что решения суда по существу этого уголовного производства еще не было. Суркисы оспаривают процедуру национализации и свою связанность с банком в Верховном суде. Поэтому такие постановления в финансовом учреждении считают незаконными.

В связи с этим «ПриватБанк» решил обратиться к правоохранителям и министру юстиции Денису Малюське, чтобы получить оценку этих действий. В заявлении «ПриватБанка» отмечается, что все пять производств о взыскании 250 млн были долл. открыты одним и тем же работником отдела госисполнительной службы Печерского района Киева.

Суркисы в Верховном суде оспаривают процедуру национализации и свою связь с бывшими владельцами «ПриватБанка» Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Очередное заседание в данном деле назначено на 15 июня.

Напомним, ранее Большая палата Верховного суда решила отложить рассмотрение кассационных жалоб Нацбанка, «ПриватБанка» и Минфина на решения судов предыдущей инстанции по иску семьи Суркисов. Судьи Большой палаты пожаловались в Высший совет правосудия и Генпрокуратуру на вмешательство в их деятельность, связанную с рассмотрением этого дела.