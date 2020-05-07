Минские переговоры: в «Голосе» предлагают назвать реформированную Зеленским ТКГ «Обществом коллективного геморроя», фото — ОП

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Минские соглашения и реформа ТКГ — трехсторонней контактной группы — от президента Украины Владимира Зеленского стали объектом критики руководителя фракции партии «Голос» Сергея Рахманина.

С трибуны парламента он предложил переименовать ТКГ в «Общество коллективного геморроя». Рахманин прокомментировал предложенные президентом кадровые изменения в украинской делегации, а также предложение россиянам от руководителя его офиса Андрея Ермака осуществить аналогичные действия.

В указе № 1620 Зеленский утвердил новый состав украинцев в ​​ТКГ (ввел новых членов правительства и нардепов), а Ермак через несколько дней заявил, что ждет такого же зеркального шага от РФ.

Что это значит? Если люди с аналогичными должностями войдут в состав ТКГ, то мы получим яркую галерею персон, которые находятся в санкционном украинском списке, — считает Рахманин.

Если в РФ согласятся на такое предложение Ермака и Зеленского, то за стол переговоров в Минске украинцам придется садиться, например, с Леонидом Слуцким, который «употребляет слово нацизм всегда, когда вспоминает Украину».

Будет в Минске в таком случае и Леонид Калашников, который говорил, что Украина истребит все население Донбасса и призывавшего закрыть для Киева Керченский пролив. Придется договариваться с Ярославом Ниловым, одним из руководителей партии ЛДПР, которая давно требует «превентивно уничтожить Украину». Работать в ТКГ от РФ будет и заместитель министра обороны Булгаков, который отбирал украинские корабли в Крыму в 2014 году.