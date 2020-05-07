У «Голосі» пропонують назвати реформовану Зеленським ТКГ «Товариством колективного геморою», фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n137865-u-golosi-proponuut-nazvaty-reformovanu-zelenskym-tkg-tovarystvom-kolektyvnogo-gemorou-video.html

Ракурс

Мінські угоди і реформа ТКГ — тристоронньої контактної групи — від президента України Володимира Зеленського стали об'єктом критики керівника фракції партії «Голос» Сергія Рахманіна.

З трибуни парламенту він запропонував перейменувати ТКГ на «Товариство колективного геморою». Рахманін прокоментував запропоновані президентом кадрові зміни в українській делегації, а також очікування керівника його офісу Андрія Єрмака аналогічних дій від росіян.

В указі № 1620 Зеленський затвердив новий склад українців в ТКГ (увів нових урядовців та нардепів), а Єрмак через декілька днів заявив, що чекає такого ж зеркального кроку від РФ.

Що це означає? Якщо люди з аналогічними посадами увійдуть до складу ТКГ, то ми отримаємо яскраву галерею персон, які знаходяться в санкційному українському списку, — вважає Рахманін.

Якщо в РФ пристануть на таку пропозицію Єрмака та Зеленського, то за стіл переговорів у Мінську українцям доведеться, наприклад, сідати із Леонідом Слуцьким, який «вживає слово нацизм завжди, коли згадує Україну і який погрожував Україні війною».

Буде у Мінську в такому випадку й Леонід Калашников, який казав, що Україна винищить все населення Донбасу і який закликав закрити для Києва Керченську протоку. Доведеться домовлятися із Ярославом Ніловим, одним з керівників партії ЛДПР, яка давно вимагає «превентивно знищити Україну». Працюватиме в ТКГ від РФ й заступника міністра оборони Булгаков, який відбирав українські кораблі в Криму в 2014 році.