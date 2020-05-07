Грузія влітку відкриється для туристів, фото: mygeotrip.com

https://racurs.ua/ua/n137864-premier-gruziyi-rozpoviv-koly-krayinu-vidkryut-dlya-inozemnyh-turystiv.html

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Грузія влітку стане доступною для туризму.

Сервіси місцевого туризму відкриються 15 червня, а вже 1 липня Грузія стане відкритою і для закордонних туристів. Про це прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив сьогодні під час презентації антикризового плану щодо туризму, повідомляє грузинський «Перший канал».

За його словами, для туризму будуть створені «безпечні коридори» на сухопутному кордоні Грузії з сусідніми країнами. Також Гахарія зазначив, що грузинська влада вже розпочала двосторонні переговори з країнами, які «представляють туристичний інтерес».

Про які саме країни йдеться, Гахарія не уточнив.

Таким чином, Грузія стане однією з перших країн у світі, які відкриються для іноземних туристів після пандемії коронавірусу.

Надзвичайний стан у зв’язку з епідемією у Грузії був запроваджений 21 березня.

Нагадаємо, у Державному агентстві розвитку туризму України не впевнені, що транскордонний туризм поновиться до кінця 2020 року.