Грузия летом откроется для туристов, фото: mygeotrip.com

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Грузия летом станет доступной для туризма.

Сервисы местного туризма откроются 15 июня, а уже 1 июля Грузия станет открытой и для иностранных туристов. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил сегодня во время презентации антикризисного плана по туризму, сообщает грузинский «Первый канал».

По его словам, для туризма будут созданы «безопасные коридоры» на сухопутной границе Грузии с соседними странами. Также Гахария отметил, что грузинские власти уже начали двусторонние переговоры со странами, которые «представляют туристический интерес».

О каких именно странах идет речь, Гахария не уточнил.

Таким образом, Грузия станет одной из первых стран в мире, которые откроются для иностранных туристов после пандемии коронавируса.

Чрезвычайное положение в связи с эпидемией в Грузии было введено 21 марта.

Напомним, в Государственном агентстве развития туризма Украины не уверены, что трансграничный туризм возобновится до конца 2020 года.