Туры за границу: когда украинцам планировать отпуск, посоветовали в Госагентстве туризма

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Туры за границу, вероятно, в этом году не удастся посетить гражданам Украины. Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив не уверена, что трансграничный туризм возобновится до конца 2020 года.

Большинство лидеров европейских стран сказали, что до конца лета будут точно закрыты внешние границы Евросоюза. Возможно, с осени их откроют, а возможно — нет. Я бы планировала на 2021 год — рассказала Олеськив в интервью «Интерфакс-Украина».





Глава госагентства уточнила, что сейчас на вопрос, когда восстановят туры за границу, нет точного ответа. По ее мнению, можно быть «таким гибким человеком на чемоданах, который готов послезавтра куда-то отправиться».

Напомним, что в результате пандемии коронавируса ряд стран ввели строгие ограничения и частично закрыли границы.