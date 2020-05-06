Коли відновлять тури за кордон, спрогнозували в Держагентстві туризму / Фото: img.ev.mu

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Тури за кордон, ймовірно, цьогоріч не вдасться відвідати громадянам України. Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів не впевнена, що транскордонний туризм поновиться до кінця 2020 року.

Більшість лідерів європейських країн сказали, що до кінця літа будуть точно закриті зовнішні кордони Євросоюзу. Можливо, з осені їх відкриють, а можливо — ні. Я б планувала на 2021 рік, — розповіла Олеськів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».





Очільниця держагентства уточнила, що наразі на питання, коли відновлять тури за кордон, немає точної відповіді. На її думку, можна бути «таким гнучким з валізами й готовим післязавтра кудись вирушити».

Нагадаємо, що внаслідок пандемії коронавірусу низка країн запровадили суворі обмеження та частково закрили кордони.