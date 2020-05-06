Погода в Україні. Фото: mrpl.city

https://racurs.ua/ua/n137805-pogoda-v-ukrayini-na-7-travnya-po-vsiy-terytoriyi-proydut-doschi-podekudy-sylni-karta.html

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Погода завтра, 7 травня, в Україні прогнозується дощової і не дуже теплою. По всій території країни протягом доби очікуються дощі, у Житомирській і Вінницькій областях — сильні. Найтепліше буде на сході та півдні країни.

Погода в Києві 7 травня протягом доби буде дощовою. Вночі температура повітря становитиме 4−6° тепла, вдень — 11−13° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, повідомляє Гідрометцентр.

Погода у Львові: на протязі доби йтиме невеликий дощ. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 4−6° тепла, вдень — піднімуться до 12−14° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі синоптики прогнозують вдень невеликий дощ, вночі опадів не передбачається. Вночі температура становитиме 6−8° тепла, а вдень — 12−14° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі прогнозується протягом доби невеликий дощ. Вночі градусники покажуть 7−9° тепла, вдень — 15−17° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Харкові погода протягом доби буде дощовою. Нічна температура 9−11° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 15−17° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті протягом доби очікуються дощі. Вночі синоптики прогнозують лише 3−5° тепла, вдень — 12−14° тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 7 травня буде спокійною. Протягом доби очікуються незначні збурення.