У Житомирі немає місця зберігати ПЛР-аналізи, лабораторія призупиняє масове тестування, фото — Львіврада

https://racurs.ua/ua/n137804-u-jytomyri-deficyt-personalu-ta-miscya-dlya-zberejennya-plr-analiziv-laboratoriya-pryzupynyaie.html

Ракурс

ПЛР-тестування у Житомирі тимчасово обмежать через нестачу місця для зберігання біологічного матеріалу, а також персоналу, який обробляє аналізи.

Житомирський обласний лабораторний центр перевантажений і оголосив, що три дні не буде приймати матеріал для тестів на COVID-19 від усіх медичних закладів. У документі, який оприлюднив сайт Житомир.info, вказано, що 7−9 травня матеріал на ПЛР-тестування коронавірусу оброблятимуть тільки від важкохворих на COVID-19 та дітей.

Лабораторія перевантажена на 7−8 днів наперед, — йдеться у листі керівника Житомирського ОЛЦ, головного державного санітарного лікаря області Зіновія Парамонова.

Медики просять «обґрунтовано підходити до забору та направлення матеріалу на ПЛР-тестування та як це передбачено стандартами медичної допомоги».

Сьогодні на брифінгу в ОДА начальник профільного управління Микола Суслик розповів, що черга на проходження ПЛР-діагностики складає 800 проб, а за минулу добу було проведено 124 обстеження.

Наприкінці квітня директор Житомирського обласного лабораторного центру розповідав, що в ОЛЦ не вистачає вірусологів та лаборантів, аби оперативно проводити дослідження. 30 квітня черга складала 200 аналізів.

Як раніше писав «Ракурс», заступник голови Житомирської ОДА Сергій Крамаренко повідомив про позитивний тест на коронавірус. Чиновник стверджує, що у нього немає жодних симптомів коронавірусної хвороби. Крамаренко заявив, що усі контактні особи вже попереджені й перебувають на самоізоляції, незабаром у них візьмуть зразки для проведення лабораторного аналізу на наявність коронавірусу.

Станом на ранок 6 травня в області лабораторно підтвердили 456 випадків захворювання на коронавірус.