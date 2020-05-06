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Кабмін затвердив перспективні плани чотирьох областей. Фото: 24 Канал

Реформа децентралізації: Кабмін затвердив перспективні плани чотирьох областей (ДОКУМЕНТ)

6 тра 2020, 15:47
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Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив перспективні плани чотирьох областей.

Уряд затвердив плани Вінницької, Донецької, Черкаської та Чернівецької (з доопрацюванням в один день) областей. Загалом в Україні вже у 12 областей є перспективні плани.

Жителі громад матимуть реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору. Уряд підтримав проекти, розроблені обласними адміністраціями. Адже саме на місцях найкраще можна врахувати всі особливості територій, — сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.

Відповідно до затверджених планів, у Вінницькій області створять 63 територіальні громади, в Донецькій — 66, у Черкаській — 67, у Чернівецькій — 52.

Жителі цих областей мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору, розвиватися і отримувати якісні адміністративні та інші державні послуги, — зазначили на засіданні Кабміну.



За словами Шмигаля, створення відповідних планів стало результатом спільної роботи Кабміну, народних депутатів, представників громад та експертів.

Нагадаємо, раніше Рада розблокувала завершальний етап реформи децентралізації.


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