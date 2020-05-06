Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137802-zelenskyy-shukaie-vynnyh-u-zlydennyh-zarplatah-medykam-nazvano-dedlayn-doplat.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вимагає знайти і покарати винних у затримці виплати обіцяних доплат медикам, які працюють із зараженими COVID-19.

Главу держави поінформували, що всі гроші були перераховані в регіони, включно з урахуванням доплат у 300%. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов уже провів селекторну нараду для з’ясування причин невиплат. Про це 6 травня йшлося на нараді із представниками Кабінету міністрів і державних відомств, відповідальних за запобігання поширенню COVID-19, передає Офіс президента.

За словами Степанова, здебільшого місцева влада рахувала доплати не від окладу, а від відпрацьованого часу, використовуючи не постанову Кабінету міністрів, а рішення Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, навіть маючи гроші для виплат, регіональна влада не змогла здійснити необхідні доплати лікарям, котрі працюють з хворими на COVID-19.

Це тягнеться надто довго. Якщо місцева влада не може впоратися з нарахуванням обіцяних і справедливих доплат, треба шукати, хто нестиме відповідальність, — зазначив президент.





Натомість Степанов відзначив, що до 8 травня виплати медикам повинні бути здійснені, а міністерство має отримати звіт щодо кожного лікаря.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряду стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я отримувало чисельні скарги з регіонів через те, що обіцяні виплати не надходили.