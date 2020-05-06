“Плівки Єрмака”: в новому відео брат очільника офісу Зеленського жартома накинув оком на крісло прем’єра

https://racurs.ua/ua/n137801-plivky-iermaka-v-novomu-video-brat-ochilnyka-ofisu-zelenskogo-jartoma-nakynuv-okom-na-krislo.html

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«Плівки Єрмака» поповнилися новим скандальним епізодом, який 6 травня оприлюднили у Телеграм-каналі «д'Ермак». На відеозаписі команда брата глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса обговорює питання призначення кадрів на місцях, зокрема у районних адміністраціях.

По районних адміністраціях, по районах, які економічно сильніші, я пропоную людей?, — запитує співрозмовник Дениса Єрмака.

По Овідіополю. дивіться, якщо людина добре знає Овідіополь, і ще й воювала. Це взагалі буде дуже великим плюсом… Бо у нас там зараз троє (кандидатів — ред.), ну таке, — розповідає Денис Єрмак. Є така людина. Яків Осташ. Він «ганяв» Гройсмана на поліграфі. Він першим започаткував цю тему взагалі, — каже співрозмовник Єрмака. Добре ганяв, хто б так мене поганяв, щоб я прем'єром після цього став, — відповідає Єрмак.

Потім брат глави офісу Зеленського розповідає про те, яким повинен буде кандидат на держпосаду. Зокрема, на його думку, він не має психувати і телефонувати з криками про зраду.

Згодом один співрозмовник Єрмака йде, а інший запевняє його, що той «нормальний» і «буде служити».

Нагадаємо, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос 29 березня опублікував у Фейсбук відеокадри, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов. Лерос звинуватив Єрмака у продажі державних посад через свого брата. Після цього Андрій Єрмак звернувся до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань із закликом «провести всебічне розслідування обставин здійснення цих записів». Водночас брат глави ОПУ Денис Єрмак заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно».