Руслан Рябошапка. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n137800-ryaboshapka-stav-figurantom-kryminalnogo-provadjennya-antykorupciynoyi-prokuratury.html

Ракурс

Руслан Рябошапка став фігурантом нового кримінального провадження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яке було відкрито за фактами можливого недостовірного декларування доходів колишнім генпрокурором, а також отримання ним неправомірної вигоди.

Про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на отриману в САП інформацію.

Дані до ЄРДР внесені за ст. 366−1 КК України (декларування недостовірної інформації) та ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою).

У САП зазначили, що кримінальне провадження щодо Рябошапки відкрито на підставі рішення суду, але наразі немає достатніх підстав для оголошення підозри колишньому генпрокурору.

Сам Рябошапка у коментарі журналістам заявив, що підставою для відкриття проти нього кримінального провадження стала заява одного з колишніх прокурорів, який вирішив помститися Рябошапці за своє звільнення.

Рябошапка вважає дане кримінальне провадження безперспективним. На його думку, Національне антикорупційне бюро України і САП зобов’язані відреагувати на заяву колишнього прокурора і виконати всі формальні процедури.

Зараз Рябошапка з сім'єю проживає у Франції.

Як раніше писав «Ракурс», Вищий антикорупційний суд зобов’язав САП відкрити кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди колишнім генпрокурором Рябошапкою.