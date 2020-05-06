Денис Шмигаль. Фото: nikopolnews.net

https://racurs.ua/ua/n137799-u-kabmini-povidomyly-kudy-pidut-milyardy-z-vygrashu-naftogazu-u-stokgolmskomu-arbitraji.html

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Кабінет міністрів України визначився, куди витратять кошти, які НАК «Нафтогаз України» в Стокгольмському арбітражі виграв у російського «Газпрому».

Більшу частину виграшу, який складає, 2,9 млрд дол., спрямують на будівництво доріг і лікарень. Міністерство фінансів та Міністерство енергетики та захисту довкілля на цьому тижні повинні розробити механізм залучення цих коштів. Таке доручення дав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду.

За словами прем'єра, гроші спрямують на програму «Велике будівництво»: дороги, школи, дитячі садочки та реконструкцію 210 приймальних відділень опорних лікарень.

Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв зазначив, що наразі на рахунках компанії перебуває 7 млрд грн, 1,74 млрд дол., 340 млн євро. За його словами, ці кошти передадуть у державний бюджет України після рішення уряду. Також «Нафтогаз» викупив облігації внутрішньої державної позики на суму 800 млн дол. Ці гроші перебувають на рахунках компанії.

Раніше повідомлялося, що з травня зарплати у «Нафтогазі» не повинні перевищувати розміру десяти мінімальних зарплат, тобто 47 тис. грн.