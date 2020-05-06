Новини України: уряд виділить 11,2 млн грн на житло українцям, які його втратили у пожежах на Житомирщині / Фото: ДСНС

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Кабінет міністрів виділить майже 11,2 млн грн на житло українцям, які втратили дах над головою через квітневі пожежі на Житомирщині, які охопили кілька районів області. Тоді вогнеборцям довелося рятувати низку сіл, однак вогонь спопелив частину житлових будинків місцевого населення.

Уряд виділить майже 11,2 млн грн з резервного фонду для придбання житла мешканцям будинків зруйнованих внаслідок пожежі, що сталася 16 квітня на території Овруцького району, — написав у Телеграм нардеп Олексій Гончаренко за результатами засідання Кабміну 6 травня.





Окрім цього, уряд виділяє 7,6 млн грн для Держслужби України з надзвичайних ситуацій та 37,6 млн грн для Держлісагентства з резервного фонду для ліквідації наслідків пожеж.

Нагадаємо, пожежі на Житомирщині охопили близько 35 тис. га. Постраждало щонайменше 11 будинків мешканців району. Загалом, за інформацією ДСНС, лише впродовж минулого тижня пожежники ліквідували 1 тис. 840 пожеж.