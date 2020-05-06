Новости Украины: Кабмин выделит 11,2 млн грн на жилье украинцам, потерявшим дома в пожарах на Житомирщине

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Кабинет министров выделит почти 11,2 млн грн на жилье украинцам, которые лишились крова над головой из-за апрельских пожаров на Житомирщине, охвативших несколько районов области. Тогда спасателям пришлось тушить ряд сел, однако огонь испепелил часть жилых домов местного населения.

Правительство выделит почти 11,2 млн грн из резервного фонда для приобретения жилья владельцам домов, разрушенных в результате пожара, произошедшего 16 апреля на территории Овручского района, — написал в Телеграмм нардеп Алексей Гончаренко по результатам заседания Кабмина 6 мая.





Кроме этого, правительство выделяет 7,6 млн грн для Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и 37,6 млн грн для Гослесагентства из резервного фонда для ликвидации последствий пожаров.

Напомним, пожары на Житомирщине охватили около 35 тыс. га. Пострадали по меньшей мере 11 домов жителей района. Всего, по информации ГСЧС, только на прошлой неделе пожарные ликвидировали в Украине 1 тыс. 840 пожаров.