Денис Шмыгаль. Фото: nikopolnews.net

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Кабинет министров Украины определился, куда потратят средства, которые НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже выиграл у российского «Газпрома».

Большую часть выигрыша, который составляет 2,9 млрд долл., направят на строительство дорог и больниц. Министерство финансов и Министерство энергетики и защиты окружающей среды на этой неделе должны разработать механизм привлечения этих средств. Такое поручение дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства.

По словам премьера, деньги пойдут на программу «Большая стройка»: дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что сейчас на счетах компании находится 7 млрд грн, 1,74 млрд долл., 340 млн евро. По его словам, эти средства передадут в государственный бюджет Украины после решения правительства. Также «Нафтогаз» выкупил облигации внутреннего государственного займа на сумму 800 млн долл. Эти деньги находятся на счетах компании.

Ранее сообщалось, что с мая зарплаты в «Нафтогазе» не должны превышать размера десяти минимальных зарплат, то есть 47 тыс. грн.