Руслан Рябошапка. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n137800-antikorrupcionnaya-prokuratura-protiv-eks-genprokurora-ryaboshapki-otkryla-ugolovnoe-proizvodstvo.html

Ракурс

Уголовное производство открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура в отношении бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки по фактам возможного недостоверного декларирования доходов, а также получения бывшим чиновником неправомерной выгоды.

О внесении данных в Единый реестр досудебных расследований сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на полученную в САП информацию.

Данные в ЕРДР внесены по ст. 366−1 УК Украины (декларирование недостоверной информации) и ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом).

В САП уточнили, что уголовное производство в отношении Рябошапки открыто на основании решения суда, но в настоящее время пока нет достаточных оснований для объявления подозрения бывшему генпрокурору.

Сам Рябошапка в комментарии журналистам заявил, что основанием для открытия против него уголовного производства стало заявление одного из бывших прокуроров, который решил отомстить Рябошапке за свое увольнение.

Рябошапка считает данное уголовное производство бесперспективным. По его мнению, Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП обязаны отреагировать на заявление бывшего прокурора и выполнить все формальные процедуры.

В настоящее время Рябошапка с семьей проживает во Франции.

Как ранее писал «Ракурс», Высший антикоррупционный суд обязал САП открыть уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генпрокурором Рябошапкой.