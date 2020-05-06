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Літак “Мрія” знову привіз медичний вантаж із Китаю до України: хто сплатив за доставку
Літак «Мрія» знову привіз медичний вантаж із Китаю до України: хто сплатив за доставку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n137773-litak-mriya-znovu-pryviz-medychnyy-vantaj-iz-kytau-do-ukrayiny-hto-splatyv-za-dostavku-video.htmlРакурс
Літак Ан-225 «Мрія» 6 травня знову привіз медичний вантаж із Китаю до України. Цього разу «Мрія» доставила 111,5 т вантажу, придбаного НАК «Нафтогаз».
Засоби захисту та медичне обладнання «Нафтогаз» придбав для передачі медзакладам України, — повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва цього разу до Києва «Мрія» привезла:
500 тис. стерильних костюмів, які затвердило до використання МОЗ;
700 моніторів пацієнтів для спостереження за хворими на коронавірус та в подальшому за тяжкими хворими у реанімації;
50 мобільних апаратів для рентгену,
50 мобільних апаратів УЗД;
50 тис. респіраторних масок.
Це все, що було придбано в Китаї, а левова частина цього вантажу прибула сьогодні. Під час зустрічі «Мрії» в аеропорту Києва стало відомо, що сумарно вся партія, привезена з Китаю, коштує півмільярда доларів. Ціна одного костюма — 15 дол.
МОЗ також закуповує медтовари. Вже маємо два замовлення на 67 і 35 млн дол. Потреби українських медзакладів станом на лютий — це 165 млрд грн, — повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.