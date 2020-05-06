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Літак “Мрія” знову привіз медичний вантаж із Китаю до України: хто сплатив за доставку

Літак «Мрія» знову привіз медичний вантаж із Китаю до України: хто сплатив за доставку (ВІДЕО)

6 тра 2020, 10:35
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Літак Ан-225 «Мрія» 6 травня знову привіз медичний вантаж із Китаю до України. Цього разу «Мрія» доставила 111,5 т вантажу, придбаного НАК «Нафтогаз».

Засоби захисту та медичне обладнання «Нафтогаз» придбав для передачі медзакладам України, — повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва цього разу до Києва «Мрія» привезла:

  • 500 тис. стерильних костюмів, які затвердило до використання МОЗ;

  • 700 моніторів пацієнтів для спостереження за хворими на коронавірус та в подальшому за тяжкими хворими у реанімації;

  • 50 мобільних апаратів для рентгену,

  • 50 мобільних апаратів УЗД;

  • 50 тис. респіраторних масок.

Це все, що було придбано в Китаї, а левова частина цього вантажу прибула сьогодні. Під час зустрічі «Мрії» в аеропорту Києва стало відомо, що сумарно вся партія, привезена з Китаю, коштує півмільярда доларів. Ціна одного костюма — 15 дол.



МОЗ також закуповує медтовари. Вже маємо два замовлення на 67 і 35 млн дол. Потреби українських медзакладів станом на лютий — це 165 млрд грн, — повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Джерело: Ракурс


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