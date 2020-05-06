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Самолет «Мрия» снова привез медгруз из Китая в Украину: кто спонсировал доставку

Самолет «Мрия» снова привез медгруз из Китая в Украину: кто спонсировал доставку (ВИДЕО)

6 мая 2020, 10:35
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Самолет Ан-225 «Мрия» 6 мая снова привез медицинский груз из Китая в Украину. На этот раз «Мрия» доставила 111,5 т груза, который оплатил НАК «Нафтогаз».

Средства защиты и медицинское оборудование «Нафтогаз» приобрел для передачи медучреждениям Украины, — сообщает пресс-служба компании в Facebook.

По словам главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева на этот раз в Киев «Мрия» привезла:

  • 500 тыс. стерильных костюмов, которые утвердило к использованию МОЗ;

  • 700 мониторов пациентов для наблюдения за больными коронавирусной инфекцией и в дальнейшем за тяжелобольными в реанимации;

  • 50 мобильных аппаратов для рентгена;

  • 50 мобильных аппаратов УЗИ;

  • 50 тыс. респираторных масок.

Это все, что было приобретено в Китае, а львиная доля этого груза прибыла сегодня. Во время встречи «Мрии» в аэропорту Киева стало известно, что в сумме вся партия, привезенная из Китая, стоит 500 тыс. дол. Цена одного костюма — 15 долл.



Минздрав также закупает мед товары. Уже есть два заказа на 67 и 35 млн долл. Потребности украинских медучреждений по состоянию на февраль — это 165 млрд грн, — сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Источник: Ракурс


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