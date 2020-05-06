Заробитчане на работе. Фото: liga.net

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Украинским заробитчанам не запрещали выезд за границу, поскольку запрета как такового не существует.

Никакого запрета на выезд сезонных рабочих или трудовых мигрантов Министерство иностранных дел Украины не принимало. Об этом 6 мая заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире «Сниданку 1+1»

Министр добавил, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру Вадиму Пристайку заняться вопросом выезда работников за границу. Пристайко занимается тем, чтобы выезд украинцев на работу в другие страны во время панедемии коронавируса происходил с минимальными рисками для их здоровья и логистическими сложностями. Чиновникам надо проработать множество нюансов, поскольку регулярное авиасообщение пока отсутствует. Неизученные вопросы касаются и того, будут ли украинцы иметь медицинское страхование на время пребывания за рубежом.

Мы же никогда не слышали о проблеме выезда трудовых мигрантов. Сотни тысяч людей каким-то образом уезжали, работали и тихо возвращались. Но сейчас мы все впервые столкнулись с такой проблемой. Мы все забудемся о ней, когда возобновится регулярный транспорт. Чтобы избежать многих проблем и защитить права граждан в условиях пандемии, пришлось взять некоторое время, чтобы это наладить, — пояснил Кулеба.





Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно заявлял, что отправлять украинских заробитчан за границу сейчас «нелогично» несмотря на поступление соответствующих обращений от государств-партнеров Украины.