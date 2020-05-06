В провинции Хубэй возобновили работу школ после эпидемии. Фото: CGTN

https://racurs.ua/n137771-kitayskie-shkolniki-v-provincii-hubey-vernulis-k-uchebe-posle-epidemii.html

Ракурс

Китайская провинция Хубэй является эпицентром распространения коронавируса, но сейчас медикам удалось взять под контроль эпидемию. Сегодня, 6 мая, для учеников старших классов возобновлены занятия в школах.

Летом выпускникам школ придется сдавать экзамен гаокао, пишет BBC.

Успешная сдача гаокао дает возможность выпускникам поступить в вузы. Как правило, этот экзамен сдается в начале июня, но в этом году из-за пандемии коронавируса он былперенесен на июль.

К занятиям будут допущены лишь те школьники, которые пройдут тест на коронавирус и он окажется отрицательным.

Кроме этого, в школах будут введены ограничения по дистанционированию учеников. В столовых учебных заведений установят перегородки для максимального ограничения контактов школьников.

Как ранее писал «Ракурс», в провинции Хубэй эпидемия коронавируса пошла на спад. В Ухане опустели больницы, в которых лечили больных COVID-19, город постепенно возвращается к привычной жизни.