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Ракурс
В провинции Хубэй возобновили работу школ после эпидемии. Фото: CGTN

Китайские школьники в провинции Хубэй вернулись к учебе после эпидемии

6 мая 2020, 10:19
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Китайская провинция Хубэй является эпицентром распространения коронавируса, но сейчас медикам удалось взять под контроль эпидемию. Сегодня, 6 мая, для учеников старших классов возобновлены занятия в школах.

Летом выпускникам школ придется сдавать экзамен гаокао, пишет BBC.

Успешная сдача гаокао дает возможность выпускникам поступить в вузы. Как правило, этот экзамен сдается в начале июня, но в этом году из-за пандемии коронавируса он былперенесен на июль.

К занятиям будут допущены лишь те школьники, которые пройдут тест на коронавирус и он окажется отрицательным.



Кроме этого, в школах будут введены ограничения по дистанционированию учеников. В столовых учебных заведений установят перегородки для максимального ограничения контактов школьников.

Как ранее писал «Ракурс», в провинции Хубэй эпидемия коронавируса пошла на спад. В Ухане опустели больницы, в которых лечили больных COVID-19, город постепенно возвращается к привычной жизни.


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