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Китайские школьники в провинции Хубэй вернулись к учебе после эпидемииhttps://racurs.ua/n137771-kitayskie-shkolniki-v-provincii-hubey-vernulis-k-uchebe-posle-epidemii.htmlРакурс
Китайская провинция Хубэй является эпицентром распространения коронавируса, но сейчас медикам удалось взять под контроль эпидемию. Сегодня, 6 мая, для учеников старших классов возобновлены занятия в школах.
Летом выпускникам школ придется сдавать экзамен гаокао, пишет BBC.
Успешная сдача гаокао дает возможность выпускникам поступить в вузы. Как правило, этот экзамен сдается в начале июня, но в этом году из-за пандемии коронавируса он былперенесен на июль.
К занятиям будут допущены лишь те школьники, которые пройдут тест на коронавирус и он окажется отрицательным.
Кроме этого, в школах будут введены ограничения по дистанционированию учеников. В столовых учебных заведений установят перегородки для максимального ограничения контактов школьников.
Как ранее писал «Ракурс», в провинции Хубэй эпидемия коронавируса пошла на спад. В Ухане опустели больницы, в которых лечили больных COVID-19, город постепенно возвращается к привычной жизни.