У провінції Хубей відновили роботу школи після епідемії. Фото: CGTN

https://racurs.ua/ua/n137771-kytayski-shkolyari-u-provinciyi-hubey-povernulysya-do-navchannya-pislya-epidemiyi.html

Ракурс

Китайська провінція Хубей є епіцентром поширення коронавірусу, але зараз медикам вдалося взяти під контроль епідемію. Сьогодні, 6 травня, для учнів старших класів відновлені заняття у школах.

Влітку випускникам шкіл доведеться складати іспит гаокао, пише BBC.

Успішне складання гаокао дає можливість випускникам вступити до вузів. Як правило, цей іспит здається на початку червня, але цього року через пандемію коронавірусу він був перенесений на липень.

До занять будуть допущені лише ті школярі, які пройдуть тест на коронавірус і він виявиться негативним.

Крім цього, у школах будуть введені обмеження з дистанціювання учнів. У їдальнях навчальних закладів встановлять перегородки для максимального обмеження контактів школярів.

Як раніше писав «Ракурс», у провінції Хубей епідемія коронавірусу пішла на спад. В Ухані спорожніли лікарні, у яких лікували хворих на COVID-19, місто поступово повертається до звичного життя.