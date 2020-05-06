Заробітчани на роботі. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n137772-mzs-ne-uhvaluvalo-jodnyh-zaboron-na-vyyizd-sezonnyh-robitnykiv-z-ukrayiny-kuleba-video.html

Ракурс

Українським заробітчанам не забороняли виїзду за кордон, оскільки заборони як такої не існує.

Жодної заборони на виїзд сезонних робітників чи трудових мігрантів Міністерство закордонних справ України не ухвалювало. Про це 6 травня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі «Сніданку 1+1»

Міністр додав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив віце-прем'єру Вадиму Пристайку зайнятися питанням виїзду заробітчан за кордон. Пристайко опікується тим, щоб виїзд українців на роботу в інші країни під час панедемії коронавірусу відбувався з мінімальними ризиками для їхнього здоров’я і логістичними складнощами. Урядовцям треба опрацювати безліч нюансів, оскільки регулярне авіасполучення наразі відсутнє. Невивчені питання стосуються і того, чи матимуть українці медичне страхування на час перебування за кордоном.

Ми ж ніколи не чули про проблему виїзду трудових мігрантів. Сотні тисяч людей якимось чином виїжджали, працювали і тихо поверталися. Але зараз ми всі вперше стикнулися з такою проблемою. Ми всі забудемося про неї, коли відновиться регулярний транспорт. Щоб уникнути багатьох проблем і захистити права громадян в умовах пандемії, довелося взяти деякий час, щоб це налагодити, — пояснив Кулеба.





Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно заявляв, що відправляти українських заробітчан за кордон зараз «нелогічно» попри надходження відповідних звернень від держав-партнерів України.