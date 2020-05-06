Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137802-zelenskiy-ischet-vinovnyh-v-nischenskih-zarplatah-medikov-nazvan-dedlayn-doplat.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины требует найти и наказать виновных в задержке выплат обещанных доплат медикам, которые работают с зараженными COVID-19.

Главу государства проинформировали, что все деньги были перечислены в регионы, включительно с учетом доплат в 300%. Министр здравоохранения Максим Степанов уже провел селекторное совещание для выяснения причин невыплат. Об этом 6 мая шла речь на совещании с представителями Кабинета министров и государственных ведомств, ответственных за предотвращение распространения COVID-19, передает Офис президента.

По словам Степанова, в основном местная власть считала доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета министров, а решение Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, работающим с больными COVID-19.

Это тянется слишком долго. Если местная власть не может справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет отвечать, — отметил президент.





Степанов отметил, что до 8 мая выплаты медикам должны быть осуществлены, а министерство должно получить отчет по каждому врачу.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительства стало известно, что Министерство здравоохранения получало многочисленные жалобы из регионов из-за того, что обещанные выплаты не поступали.