Кабмин утвердил перспективные планы четырех областей. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n137803-reforma-decentralizacii-kabmin-utverdil-perspektivnye-plany-chetyreh-oblastey-dokument.html

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Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил перспективные планы четырех областей.

Правительство утвердило планы Винницкой, Донецкой, Черкасской и Черновицкой (с доработкой в один день). Всего в Украине уже у 12 областей есть перспективные планы.

Жители общин будут иметь реальную возможность влиять на организацию своего жизненного пространства. Правительство поддержало проекты, разработанные областными администрациями. Ведь именно на местах лучше всего можно учесть все особенности территорий, — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания.

Согласно утвержденным планам, в Винницкой области создадут 63 территориальные общины, в Донецкой — 66, в Черкасской — 67, в Черновицкой — 52.

Жители этих областей имеют реальную возможность влиять на организацию своего жизненного пространства, развиваться и получать качественные административные и другие государственные услуги, — отметили на заседании Кабмина.

По словам Шмыгаля, создание соответствующих планов стало результатом совместной работы Кабмина, народных депутатов, представителей общин и экспертов.

Напомним, ранее Рада разблокировала завершающий этап реформы децентрализации.