ПЦР-тестирование в Житомире ограничат: в лаборатии не хватает персонала и места для сохранения ПЦР-анализов, фото — Львовский горсовет

https://racurs.ua/n137804-v-jitomire-deficit-personala-i-mesta-dlya-hraneniya-pcr-analizov-laboratoriya-priostanavlivaet.html

Ракурс

ПЦР-тестирование в Житомире временно ограничат из-за недостатка места для хранения биологического материала, а также нехватки персонала, который обрабатывает анализы.

Житомирский областной лабораторный центр перегружен и объявил, что три дня не будет принимать материал для тестов на COVID-19 от всех медицинских учреждений. В документе, который обнародовал сайт Житомир.info, указано, что 7−9 мая материал на ПЦР-тестирование будут обрабатывать только от тяжелобольных на COVID-19 и детей.

Лаборатория перегружена на 7−8 дней вперед, — говорится в письме руководителя Житомирского обласного лабораторного центра, государственного санитарного врача области Зиновия Парамонова.

Медики просят «обоснованно подходить к забору и направлению материала на ПЦР-тестирование, как это предусмотрено стандартами медицинской помощи».

Сегодня на брифинге в ОГА начальник профильного управления Николай Суслик рассказал, что очередь на прохождение ПЦР-диагностики составляет 800 проб, а за прошедшие сутки было проведено 124 обследования.

В конце апреля директор Житомирского областного лабораторного центра рассказывал, что в ОЛЦ не хватает вирусологов и лаборантов, чтобы оперативно проводить исследования. 30 апреля очередь составляла 200 анализов.

Как ранее писал «Ракурс», заместитель председателя Житомирской ОГА Сергей Крамаренко сообщил о положительном тесте на коронавирус. Чиновник утверждает, что у него нет симптомов коронавирусной болезни. Крамаренко заявил, что все контактные лица уже предупреждены и находятся на самоизоляции, вскоре у них примут образцы для проведения лабораторного анализа на наличие коронавируса.

По состоянию на утро 6 мая в области лабораторно подтвердили 456 случаев заболевания COVID-19.