Погода в Украине. Фото: mrpl.city

https://racurs.ua/n137805-pogoda-v-ukraine-na-7-maya-po-vsey-territorii-proydut-dojdi-karta.html

Ракурс

Погода завтра, 7 мая, в Украине прогнозируется дождливой и не очень теплой. По всей территории страны в течение суток ожидаются дожди, в Житомирской и Винницкой областях — сильные. Теплее всего будет на востоке и юге страны.

Погода в Киеве 7 мая на протяжении суток будет дождливой. Ночью температура воздуха составит 4−6° тепла, днем — 11−13° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, сообщает Гидрометцентр.

Погода во Львове: на протяжении суток будет идти небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до 4−6° тепла, днем — поднимутся до 12−14° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе синоптики прогнозируют днем небольшой дождь, ночью осадков не предвидется. Ночью температура составит 6−8° тепла, а днем — 12−14° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Днепре прогнозируется небольшой дождь на протяжении суток. Ночью градусники покажут 7−9° тепла, днем — 15−17° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Харькове погода на протяжении суток будет дождливой. Ночная температура 9−11° тепла, днем столбик термометра поднимется до 15−17° тепла. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье на протяжении суток ожидаются дожди. Ночью синоптики прогнозируют 3−5° тепла, днем — 12−14° тепла. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 7 мая будет спокойной. На протяжении суток ожидаются незначительные возмущения.