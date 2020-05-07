Суркіси проти ПриватБанку. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n137866-min-ust-znovu-vymagaie-u-pryvatbanku-250-mln-dol-dlya-brativ-surkisiv-bank-zvernuvsya.html

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«ПриватБанк», який судиться з братами Суркісами у справі про депозитні договори, отримав чотири постанови про примусову виплату 250 млн дол. родині Суркісів.

Такі постанови банку надіслав Печерський відділ державної виконавчої служби Міністерства юстиції. Про це повідомляє прес-служба «ПриватБанку».

Нові постанови стосуються примусового виконання «ПриватБанком» постанови Печерського райсуду від 2017 року, яким банк зобов’язали виплатити Суркісам 250 млн дол. або близько 7 млрд грн депозитів і відсотків за ними. Але ці гроші були конвертовані в капітал банку при націоналізації через зв’язок Суркісів з інсайдерами банку (процедура bail-in).

У «ПриватБанку» нагадують, що рішення суду по суті щодо цього кримінального провадження ще не було. Суркіси оскаржують процедуру націоналізації і свій зв’язок з банком у Верховному суді. Тому такі постанови у фінансовій установі вважають незаконними.

У зв’язку з цим «ПриватБанк» вирішив звернутися до правоохоронців та міністра юстиції Дениса Малюськи, щоб отримати оцінку цих дій. У заяві «ПриватБанку» зазначається, що всі п’ять проваджень про стягнення 250 млн дол. були відкриті одним і тим же працівником відділу держвиконавчої служби Печерського району Києва.

Суркіси у Верховному суді оскаржують процедуру націоналізації і свій зв’язок із колишніми власниками «ПриватБанку» Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Чергове засідання з цієї справи призначено на 15 червня.

Нагадаємо, раніше Велика палата Верховного суду вирішила відкласти розгляд касаційних скарг Нацбанку, «ПриватБанку» і Мінфіну на рішення судів попередньої інстанції за позовом сім’ї Суркісів. Судді Великої палати поскаржилися до Вищої ради правосуддя і Генпрокуратури на втручання в їхню діяльність, пов’язану з розглядом цієї справи.