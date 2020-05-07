В оккупированном Крыму в этом году ожидают провальный туристический сезон, фото: publicdomainpictures.net

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В Крыму туристический сезон в этом году вряд ли состоится.

Карантинные мероприятия на оккупированном полуострове не будут снимать до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса. Об этом заявил так называемый «глава Республики Крым» Сергей Аксенов, сообщают СМИ сепаратистов.

Также, по словам Аксенова, в ближайшее время на оккупированном полуострове не откроются и заведения общественного питания.

Аксенов также отметил, что доступ к местным курортам и туристическим объектам откроется только в случае, если на оккупированном полуострове установится благоприятная эпидемиологическая обстановка и количество новых случаев заражения будет снижаться.

В настоящее время оккупанты заявляют об обнаружении на территории полуострова 270 случаев коронавируса, из которых трое завершились смертью инфицированных.

Напомним, посол Украины в Берлине недавно предложил бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру пари относительно возвращения Украине оккупированного полуострова.