Кошевой не смог назвать достижения Зеленского, лишь пожалел его из-за бессонных ночей, фото — Без табу

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Ракурс

Кошевой гордится Зеленским, но не смог назвать его достижения на посту президента.

Друг главы государства и бывший партнер по сцене в «Квартале 95» пожалел Зеленского за «бессонные ночи» и заявил, что был удивлен его работоспособностью.

Кошевой предположил, что его друг спит четыре часа в сутки. У артиста ощущение, что Зеленский «пока работает только один», а вокруг все удивляются: «А что, так можно было?».

Ответа на вопрос о том, чем за время президентства Зеленского может гордиться Кошевой, журналист издания «Гордон» от артиста не дождалась. Кошевой решил подытожить год президентства одной фразой, не называя успехов.

Я горжусь своим президентом. Вот и все. Дальше, следующий вопрос. Я горжусь тем, что у него так много сил. Честно — я не ожидал, — сказал Кошевой.

Экс-партнер президента по сцене рассказал, что Зеленский ушел во власть из хорошего бизнеса и имел «совершенно другие цели», чем об этом думают его оппоненты и завистники. Кошевой надеется, что глава государства имеет «адекватных советников, которые будут советовать адекватные вещи».