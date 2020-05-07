Глава ОПУ Андрей Ермак. Фото: delo.ua

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Украинские власти рассчитывают, что Российская Федерация вслед за Украиной повысит уровень представительства в Трехсторонний контактной группе для более эффективных переговоров по Донбассу.

Киев уже сообщил России, ОБСЕ и своим западным партнерам о принятом решении усилить свое представительство в ТКГ. На Банковой ожидают подобных шагов со стороны Москвы. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает «РБК-Украина».

Мы поставили в известность всех, ждем ответных шагов от РФ. Но это наше суверенное право делегировать в Минск тех, кого мы считаем нужным, и наша делегация в любом случае останется в таком составе, независимо от действий России, — заявил чиновник.

По мнению главы Офиса президента, эффективность работы Трехсторонней контактной группы повысится после привлечения представителей Верховной Рады и Кабинета министров. По словам Ермака, Киев настроен выполнять минские соглашения, но сдачи национальных интересов не будет. Чиновник добавил, что положения минских соглашений о порядке передачи границы не соответствуют украинским интересам и Копенгагенской конвенции.

Украина будет инициатором и доминирующей стороной переговоров, — подчеркнул он.





Напомним, 5 мая президент Владимир Зеленский своим указом утвердил новый состав делегации Украины для участия в ТКГ в Минске, в который ввел действующих чиновников и парламентариев. А возглавил их экс-президент Леонид Кучма.

В партии «Голос» раскритиковали реформу Трехсторонней контактной группы от Зеленского и предложили переименовать ее в «Общество коллективного геморроя».