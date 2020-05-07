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Верховная Рада после ссоры нардепов будет разбираться, кто из них «хитросделанный»: видео
«Слуги» и ЕС повздорили в Раде из-за того, кто из депутатов «хитросделанный» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n137872-slugi-naroda-i-es-povzdorili-v-rade-kto-iz-deputatov-hitrosdelannyy-video.htmlРакурс
В сессионном зале Верховной Рады 7 мая случилась перепалка между нардепом партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» и «слугами народа». Парламентарий Ирина Геращенко назвала фракцию президента «хитросделанной» после того как вчера Владимир Зеленский аналогично высказался о старых политиках.
Извините за «подзаборную» лексику. В этом парламенте есть одна «хитросделанная» фракция, для которой ключевое — это политические дивиденды. Год назад пообещали политические дивиденды учителям — 4 тыс. долл. Схватили эти дивиденды и уже забыли. Говорит сейчас о 300% надбавки врачам и не знает эта «хитросделанная» фракция, что врачи получили 8−280 грн так называемой надбавки в марте-апреле. И вот сейчас эта «хитросделанная» фракция пытается оставить врачей без соцвыплат… Ибо все, кто не окончил Трускавецкий Rixos (название отеля — ред.), знают, что на самом деле нет инвалидности вследствие инфекционной болезни (речь идет о норме закона № 3376−1 — ред.), — заявила нардеп от ЕС Ирина Геращенко.
Оппонировал нардепу от ЕС «слуга» Данил Гетманцев, который в начале полемики напомнил о своем юридическом образовании, и заявил, что не совсем понимает термин «хитросделанная фракция».
Я не совсем понимаю термин «хитросделанная фракция» в нашем парламенте, но хорошо понимаю, что такое хамство, высокомерие, ложь, которая постоянно исходит от одной из фракций парламента, — сказал нардеп.
Гетманцев также попросил, чтобы его выступление воспринималось как заявление в регламентный комитет Рады.
Хочу, чтобы регламентный комитет разобрался, имеет ли право депутат называть фракцию «хитросделанной», что такое вообще «хитросделанный» и является ли этот депутат (речь идет об Ирине Геращенко — ред.) «хитросделанным», — резюмировал нардеп от «Слуги народа».
По его словам, от фракции Порошенко чаще других звучит хамство, неодобрительные оценки коллег и ложь.
На видео выступление Геращенко, а ответ Гетманцева начинается после выступления еще одного нардепа:
Напомним, вчера в обращении Зеленский назвал «хитросделанными» политиками тех, кто продвигает идею ограничения участия в местных выборах региональных партий путем введения общенационального проходного барьера в 5% (а продвигает эти идеи глава партии «Слуга народа» Корниенко). По словам Зеленского, «вирусом хитровыделанности» некоторые политики заражены со времен независимости Украины.
Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом старые политики хотят несмотря на политическую волю жителей области «пролезть» в местные органы власти… Я этого не допущу. Никаких 2/3, 5% или других «схем» не будет, — подчеркнул Зеленский.