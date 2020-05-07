Верховная Рада после ссоры нардепов будет разбираться, кто из них «хитросделанный»: видео

https://racurs.ua/n137872-slugi-naroda-i-es-povzdorili-v-rade-kto-iz-deputatov-hitrosdelannyy-video.html

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В сессионном зале Верховной Рады 7 мая случилась перепалка между нардепом партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» и «слугами народа». Парламентарий Ирина Геращенко назвала фракцию президента «хитросделанной» после того как вчера Владимир Зеленский аналогично высказался о старых политиках.

Извините за «подзаборную» лексику. В этом парламенте есть одна «хитросделанная» фракция, для которой ключевое — это политические дивиденды. Год назад пообещали политические дивиденды учителям — 4 тыс. долл. Схватили эти дивиденды и уже забыли. Говорит сейчас о 300% надбавки врачам и не знает эта «хитросделанная» фракция, что врачи получили 8−280 грн так называемой надбавки в марте-апреле. И вот сейчас эта «хитросделанная» фракция пытается оставить врачей без соцвыплат… Ибо все, кто не окончил Трускавецкий Rixos (название отеля — ред.), знают, что на самом деле нет инвалидности вследствие инфекционной болезни (речь идет о норме закона № 3376−1 — ред.), — заявила нардеп от ЕС Ирина Геращенко.

Оппонировал нардепу от ЕС «слуга» Данил Гетманцев, который в начале полемики напомнил о своем юридическом образовании, и заявил, что не совсем понимает термин «хитросделанная фракция».

Я не совсем понимаю термин «хитросделанная фракция» в нашем парламенте, но хорошо понимаю, что такое хамство, высокомерие, ложь, которая постоянно исходит от одной из фракций парламента, — сказал нардеп.

Гетманцев также попросил, чтобы его выступление воспринималось как заявление в регламентный комитет Рады.

Хочу, чтобы регламентный комитет разобрался, имеет ли право депутат называть фракцию «хитросделанной», что такое вообще «хитросделанный» и является ли этот депутат (речь идет об Ирине Геращенко — ред.) «хитросделанным», — резюмировал нардеп от «Слуги народа».

По его словам, от фракции Порошенко чаще других звучит хамство, неодобрительные оценки коллег и ложь.

На видео выступление Геращенко, а ответ Гетманцева начинается после выступления еще одного нардепа:

Напомним, вчера в обращении Зеленский назвал «хитросделанными» политиками тех, кто продвигает идею ограничения участия в местных выборах региональных партий путем введения общенационального проходного барьера в 5% (а продвигает эти идеи глава партии «Слуга народа» Корниенко). По словам Зеленского, «вирусом хитровыделанности» некоторые политики заражены со времен независимости Украины.