Война на Донбассе. Фото: Офис президент

https://racurs.ua/n137871-ermak-jdet-vozvrascheniya-donbassa-do-novogo-goda-ili-budet-plan-b.html

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Война на Донбассе длится уже шесть лет, но президент Владимир Зеленский и его команда не собираются отчаиваться. Они подготовили несколько планов деоккупации ОРДЛО.

Офис президента очень надеется, что сможет вернуть оккупированные территории Донбасса под контроль Украины до конца текущего года. Но на случай провала у Зеленского подготовили «план Б». Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает «РБК-Украина».

Украинская делегация в составе трехсторонней контактной группы намерена делать все возможное, чтобы деоккупация Донбасса состоялась до Нового года. Но если это не произойдет, у Украины есть «план Б». При этом, по словам Ермака, Украина не намерена ждать годами, если «та сторона» не захочет прекращать войну.

Также Офис президента все еще надеется провести местные выборы осенью 2020 года и на временно оккупированной территории Донбасса. Но для этого сначала нужно установить контроль над границей и обеспечить безопасность населения. Выборов под дулами автоматов не будет, уверяет Ермак.

Глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская в своем блоге пишет, что сейчас предпосылок для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса нет. Этому не способствует ни новый состав ТКГ, ни оставшееся до выборов время. По ее словам, за полгода невозможно сформировать политическую позицию у населения. Ведь выборы — это не только процесс голосования, но и политическое волеизъявление в условиях честной конкуренции.

Напомним, местные выборы запланированы на 25 октября 2020 года. Их не собираются переносить или отменять.