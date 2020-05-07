В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n137873-v-dnepre-budut-platit-za-plazmu-krovi-donoram-kotorye-pereboleli-koronavirusom.html

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В Днепре у доноров, которые переболели коронавирусной болезнью COVID-19, будут собирать плазму крови.

Донор за каждую сдачу будет получать по 1 тыс. грн. Об этом мэр города Борис Филатов заявил в своем Фейсбуке.

По словам Филатова, эта плазма необходима для производства инновационных лекарств от коронавируса, которые разрабатывает «международный альянс крупных фармакологических компаний».

Сбор плазмы будет осуществлять фармацевтическая компания «Биофарма», которая специализируется на создании препаратов из донорской крови человека.

Больше деталей Филатов в настоящее время не сообщил.

По состоянию на сегодняшнее утро в Днепропетровской области официально были зафиксированы 624 случая COVID-19, из них 73 человека выздоровели. Всего в Украине с начала эпидемии выявлены почти 13,7 тыс. случаев коронавируса, из которых почти 2,4 тыс. человек выздоровели.

Напомним, в начале апреля стало известно о планах французских медиков использовать плазму крови пациентов, которые выздоровели после коронавируса, для лечения больных COVID-19 человек. По мнению медиков, эта плазма поможет больным выработать иммунитет против инфекции.