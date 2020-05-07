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СБУ обыскала квартиру экс-главы Налоговой службы Верлановаhttps://racurs.ua/n137854-sbu-obyskala-kvartiru-eks-glavy-nalogovoy-slujby-verlanova.htmlРакурс
Обыск в квартире бывшего главы Налоговой службы Украины Сергея Верланова провела Служба безопасности Украины.
О следственных действиях, которые состоялись утром 7 мая в квартире, сообщил в Фейсбук сам экс-глава Государственной налоговой службы и заместитель министра финансов Украины.
Сотрудники СБУ пришли в помещение, в котором Верланов живет вместе с женой и дочерью.
Что искали — не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли, — написал Верланов.
Напомним, что его 24 апреля внезапно уволили из правительства вместе с главой таможни Максом Нефедовым. Это произошло после назначения нового министра финансов и скандальных заявлений бывшего главы Минфина Игоря Уманского. Рада создала по этому поводу специальную ВСК.
Официально СБУ пока не комментирует следственные действия.
Очевидно, дело связано с обвинениями в адрес Верланова от Уманского относительно схем скручивания налогов, — прокомментировал обыск журналист Юрий Бутусов в Фейсбук.
Он предполагает, что в ближайшее время станет ясна цель обыска у Верланова: СБУшники приходили к нему ради пиара, либо готовят какие-то реальные подозрения.
Нельзя говорить о каких-то перспективах дела, пока СБУ не трогает главного схемщика — Василия Костюка, который здорово поднялся за последний год. Мы видели много громких обысков в исполнении Ивана Баканова — обыски на Львовской табачной фабрике и задержание склада с сигаретами без акциза. А чем закончилось? Ни один из владельцев и организаторов к ответственности не привлечен, в суд ничего не передается. В общем, как обычно, наехали, чтобы взять под контроль, — написал Бутусов.
Верланов не согласился с решением об увольнении, назвав его политически мотивированным. Он подал заявление на Игоря Уманского в Офис генпрокурора.