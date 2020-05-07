СБУ обшукала квартиру екс-глави Податкової служби Верланова, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n137854-sbu-obshukala-kvartyru-eks-ochilnyka-podatkovoyi-slujby-verlanova.html

Ракурс

Обшук у квартирі колишнього очільника Податкової служби України Сергія Верланова провела Служба безпеки України.

Про слідчі дії, які відбулися вранці 7 травня у квартирі, повідомив у Фейсбук сам екс-глава Державної податкової служби, який раніше був також заступником міністра фінансів України.

Співробітники СБУ прийшли у помешкання, в якому Верланов живе разом з дружиною і донькою.

Що шукали — не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли, — написав Верланов.

Нагадаємо, що його 24 квітня раптово звільнили із уряду разом із очільником митниці Максом Нефьодовим. Це сталося після призначення нового міністра фінансів і скандальних заяв колишнього очільника Мінфіну Ігоря Уманського. А Рада створила з цього приводу спеціальну ТСК.

Офіційно спецслужба наразі не коментує слідчі дії.

Очевидно, справа пов’язана зі звинуваченнями на адресу Верланова від Уманського за схемами скручування податків, — прокоментував обшуки журналіст Юрій Бутусов у Фейсбук.

Він припускає, що найближчим часом стане зрозумілою мета обшуків у Верланова: СБУшники приходили до нього заради піару, чи готують якісь реальні підозри.

Не можна говорити про якісь перспективи справи, поки СБУ не чіпає найголовнішого схемника — Василя Костюка, який здорово піднявся у впливі за останній рік. Ми бачили багато гучних обшуків у виконанні Івана Баканова — обшуки на Львівській тютюновій фабриці і затримання складу з сигаретами без акцизу. А чим закінчилося? Жоден з власників і організаторів до відповідальності не притягнутий, до суду нічого не передається. В загальному, як зазвичай, наїхали, щоб взяти під контроль, — написав Бутусов.

Верланов не погодився із рішенням про звільнення, назвавши його політично вмотивованим. Він подав заяву на Ігоря Уманського в Офіс генпрокурора.