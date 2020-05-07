«Слуга» Брагар запропонував скасувати уроки історії України в 5 класі, фото — Історія в школі

https://racurs.ua/ua/n137875-sluga-bragar-zaproponuvav-skasuvaty-uroky-istoriyi-ukrayiny-v-p-yatomu-klasi-dokument.html

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Скасувати уроки історії у п’ятому класі запропонував нардеп із фракції «Слуга народу» Євген Брагар. Про це він повідомив в.о. міністра освіти і науки Любомиру Мандзій.

У депутатському зверненні, копія якого певний час була у нього на Фейсбук, нардеп від СН Брагар пояснив, що йому відомо про «суспільний резонанс», який виник під час трансляції телеуроків з історії України для п’ятикласників.

«Слуга» оцінив навчальний курс як неінформативний та поверхневий, а під час викладання фактів з історії України вчителі начебто користуються власними оціночними судженнями.

Пропоную скасувати цей курс у 2020−2021 навчальному році, — вимагає Брагар і посилається при цьому на скарги батьків.

Крім того, нардеп вважає, що викладання історії в 5 класі переобтяжує навчальну програму учнів.

Через певний час документ і відповідний пост Брагара з Фейсбуку зникли, хоч і залишилися в кеші.

Нагадаємо, що раніше заступник голови комітету Верховної Ради з питань захисту свободи слова Брагар пообіцяв звернутися до поліції на захист водія пасажирського автобусу Луцьк — Київ. Останній відмовився вимкнути російський серіал на прохання волонтерок, котрі їхали з похорону українського військовослужбовця.

Ще більший скандал виник після того, як цей нардеп порадив пенсіонерці продати собаку, щоб сплатити за комуналку.