Місцеві вибори 2020: Кошовий розповів, чи балотуватиметься в мери Києва

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Ракурс

Вибори мера Києва у 2020 році пройдуть без участі актора студії «Квартал 95» Євгена Кошового як кандидата на крісло Віталія Кличка. Кошовий відмовився від походу у велику політику.

Я не живу політикою. Не готовий ходити на всі ці телеканали і розповідати, що ось я такий розумний, тямлю у політиці. Не хочу я… Зараз усі запитують: «Ви йдете в мери Києва?». Як можна без нервів відповісти на це питання? Це ж незбагненно. Це що, людина просто змінює свою думку… Ні, так не буває. Це не чесно і не по-людськи, — заявив Кошовий в інтерв’ю для «Гордона».

Кошовий переконаний, що потрібно тримати своє слово.

Я не піду в політику… Мені це не треба. Я себе там не бачу. Не хочу. Мені і так вистачає всього того, що відбувається. Тому що однаково, усе, що відбувається там, асоціюється з нами, — наголосив колишній колега президента Володимира Зеленського.

Актор студії «Квартал 95» також зазначив, що в усіх політичних аспектах і питаннях він не відчуває себе експертом.

Мені задають політичні питання, а мені від нього нудно. Тому що люди не чують, що я кажу: «Та не знаю я», — резюмував Кошовий.

Нагадаємо, 11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у «Слузі народу» розглядають кілька кандидатур на пост очільника столиці. Серед кандидатів, за словами Кличка, навіть був добре всім відомий шоумен Кошовий, якого в народі називають «Лисим Женею».