Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Днепропетровской области случаи инфицирования COVID-19 зафиксировали среди работников Днепровского апелляционного суда.

По состоянию на 7 мая у четырех работников аппарата суда подтвердились положительные результаты теста на коронавирус. В связи с этим в суде усилили меры безопасности и дезинфицировали все помещения. Об этом сегодня сообщает «Судебная власть Украины».

В суде настойчиво просят граждан воздержаться от посещения апелляционного суда, а в случае необходимости визита — максимально соблюдать меры, предусмотренные специальным режимом работы на период карантина. Отмечается, что вход в здание суда возможен только за 20 минут до начала судебного заседания и только для лиц, непосредственно участвующих в процессе.

Кроме того, COVID-19 обнаружили у одного из работников Днепропетровской облгосадминистрации. Председатель ОГА Александр Бондаренко сообщил во время онлайн-брифинга, что с больным контактировали более 50 работников, они сейчас ждут результаты ПРЛ-тестов. Большое количество работников облгосадминистрации перевели на удаленный режим работы. Бондаренко добавил, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

По состоянию на сегодня в Днепропетровской области 624 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в Украине заболели более 13,6 тыс. лиц.

Напомним, в Днепре произошла вспышка коронавируса. В областном центре заболела 63-летняя пенсионерка, которая заразила более трех десятков человек.