Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137883-na-dnipropetrovschyni-covid-19-vyyavyly-u-pracivnykiv-oda-ta-apelyaciynogo-sudu-video.html

Ракурс

У Дніпропетровській області випадки інфікування COVID-19 зафіксовано серед працівників Дніпровського апеляційного суду.

Станом на 7 травня у чотирьох працівників апарату суду підтвердилися позитивні результати тесту на коронавірус. У зв’язку з цим у суді посилили заходи безпеки і дезінфікували всі приміщення. Про це сьогодні повідомляє «Судова влада України».

У суді наполегливо просять громадян утриматися від відвідування апеляційного суду, а в разі необхідності візиту — максимально дотримуватися заходів, передбачених спеціальним режимом роботи на період карантину. Зазначається, що вхід у будівлю суду можливий тільки за 20 хвилин до початку судового засідання і тільки для осіб, які безпосередньо беруть участь у процесі.

Крім того, COVID-19 виявили у одного з працівників Дніпропетровської облдержадміністрації. Голова ОДА Олександр Бондаренко повідомив під час онлайн брифінгу, що з хворим контактували понад 50 працівників, вони наразі очікують результатів ПРЛ-тесту. Велику кількість працівників облдержадміністрації перевели на віддалений режим роботи. Бондаренко додав, що його тест на коронавірус дав негативний результат.

Станом на сьогодні в Дніпропетровській області 624 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Загалом в Україні захворіли понад 13,6 тис. осіб.

Нагадаємо, у Дніпрі стався спалах коронавірусу. В обласному центрі захворіла 63-річна пенсіонерка, яка заразила понад три десятки осіб.