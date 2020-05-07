Зеленський підписав закон про скасування штрафних балів. Фото: molbuk.ua

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 2809 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів».

У четвер, 7 травня, документ було підписано і повернуто з підписом від глави держави. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Раніше кожному водієві, який отримав право керування транспортним засобом, щорічно (з дня отримання права керування транспортним засобом) нараховували 150 балів.

Новий закон з Кодексу України про адміністративні правопорушення виключає норми про дію адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі. Штрафи за порушення ПДР тепер потрібно буде оплачувати грішми.

Нагадаємо, в Україні з 1 травня повинна була запрацювати система автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Однак на заваді цьому стала пандемія коронавірусу. Влада обіцяє, що система запрацює після закінчення режиму карантину.