Антиколомойський закон Рада розгляне 13 травня за спецпроцедурою, фото — Ліга

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Антиколомойський закон Верховна Рада розгляне 13 травня у другому читанні.

Цього дня парламент збереться на ще одне позачергове засідання. Нардеп зі «Слуги народу» Олександр Качура в телеграм-каналі оприлюднив попередній порядок денний засідання.

У ньому — 26 питань, а банківський законопроект, який Рада вперше у своїй історії розгляне за особливою процедурою, у списку під № 2. Крім того, 13 травня нардепи заслухають представника Кабміну під час години питань до уряду і розглянуть звіт НБУ.

Так званий антиколомойський закон про банки № 2571-Д розглянуть за особливою процедурою. Монобільшість в Раді ініціювала таку форму, оскільки частина її членів раніше фактично заблокувала розгляд банківського законопроекту у другому читанні. 6 квітня група депутатів внесла в документ понад 16 тис. правок.

Спецпроцедура передбачає, що у дводенний строк кожна депутатська фракція (група) має право визначити не більше п’яти пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає. Кожен позафракційний депутат може наполягати на одній такій поправці.

Ініціатору відхиленої поправки буде надаватися виступ тривалістю до двох хвилин, а нардепу, який вимагає поставити на голосування поправку, враховану головним комітетом, — до хвилини.

Попередньо Рада ухвалила урядовий законопроект про націоналізовані банки 30 березня. Законопроект унеможливлює скасування рішення НБУ про націоналізацію чи ліквідацію банків та повернення компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам. № 2571-Д, зокрема, стосується особливостей судового оскарження рішень у справах про виведення з ринку українських банків, передусім «ПриватБанку».