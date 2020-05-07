Транспортно-бойовий вертоліт Мі-35. Фото: utro.ru

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Транспортно-бойовий вертоліт Мі-35 Збройних сил РФ здійснив жорстку посадку в окупованому Криму.

Інцидент трапився в районі Джанкоя. Внаслідок події постраждали три особи, їх госпіталізували у важкому стані. Аварія сталася під час польоту, який був узгоджений і виконувався в плановому режимі. На місці події працюють медики та рятувальники. Про це 7 травня повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на місцевий центр медицини катастроф.

Наразі відомо, що вертоліт виконував політ без боєкомплекту і внаслідок жорсткої посадки на землі руйнувань немає. Всі причини і обставили інциденту з’ясує комісія об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу.

Як відомо, вертоліт Мі-35М призначений для знищення вдень і вночі в простих і складних метеоумовах бронетанкової техніки противника. Бойова одиниця може вогнем підтримувати піхоту, вогнем прикривати висадки десанту, евакуювати поранених, а також транспортувати вантажі.

Нагадаємо, у лютому на Ямалі здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8. На борту перебували 10 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Внаслідок аварії загинули двоє пілотів, яких затиснуло в салоні.